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Генпрокурор Алиев потребовал расследовать обстоятельства нападения на посольство Азербайджана в Ливане

Генпрокурор Алиев потребовал расследовать обстоятельства нападения на посольство Азербайджана в Ливане

Генеральные прокуроры Азербайджана и Ливана Кямран Алиев и Гассан Увейдат в ходе телефонного разговора в четверг обсудили нападение на посольство Азербайджана в Бейруте.

Как сообщает Генпрокуратура Азербайджана, в ходе разговора Алиев обратился к своему коллеге с просьбой, проведя всестороннее, полное и объективное расследования, «принять необходимые и неотложные меры по выявлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности».

Алиев также предложил помощь Азербайджана в расследовании.

«Стороны договорились координировать свои действия по данному вопросу», – подчеркивает ведомство.

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