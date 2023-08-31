Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

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Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере кибербезопасности. Соответствующий меморандум о взаимопонимании Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана и Государственное учреждение в сфере кибербезопасности Узбекистана.

Целью соглашения является развитие сотрудничества, расширение усилий, а также эффективного использования технических, финансовых и человеческих ресурсов для подготовки мер реагирования в случае серьезных инцидентов в сфере кибербезопасности.