Шахбазов обсудил с делегацией Total Energies сотрудничество по проектам «зеленой» энергии

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Азербайджан и TotalEnergies обсудили развитие сотрудничества по проектам “зеленой» энергии.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с генеральным директором Total Energies Патриком Пуянне.

На встрече было выражено удовлетворение вводом в эксплуатацию месторождения «Абшерон» с высокими производственными показателями, а также сотрудничеством с компанией Total Energies. Было подчеркнуто значение месторождения «Абшерон» в выполнении обязательств Азербайджана как поставщика энергии, в частности, роль природного газа в обеспечении энергетической безопасности.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по развитию процессов следующего этапа проекта «Фаза – 1».

В ходе беседы, помимо вопросов, связанных с деятельностью компании Total Energies в углеводородном секторе Азербайджана, также обсуждалась реализация проектов ветровой и солнечной энергетики общей мощностью 500 МВт и систем хранения энергии.

Также было рассмотрено текущее состояние проектов, связанных с производством, интеграцией и экспортом электроэнергии из возобновляемых источников энергии в нашей стране, рассмотрены возможности сотрудничества, согласованы дальнейшие шаги.