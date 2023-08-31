Смертельная красота: выживет ли азербайджанская модель?

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Модели Лейле Мирзаливой предстоит очень сложное и многоэтапное лечение, возможно, понадобится пересадка кожно-мышечного лоскута с живота или спины. Однако прогноз для жизни модели не столь пессимистический, как она считает.

Именно так охарактеризовал пластический хирург национального Центра офтальмологии Эльман Алиев сотруднику Minval.az состояние блогерши и модели Лейлы Мирзалиевой, поделившейся на днях в соцсетях публикацией, в которой она, рыдая, говорит о том, что чувствует невыносимую боль в теле из-за многочисленных операций по вживлению биополимеров и химических наполнителей, и что врачи дают всего 10% из 100, что после удаления таковых она выживет.

По словам доктора Э.Алиева, к сожалению, такое случается, и не только у местных хирургов.

«Я тоже видел это видео и очень сочувствую Лейле. Причину ее состояния попытаюсь доходчиво описать. Дело в том, что, если пациенту установлены большие протезы, существует реальная опасность нарушения кровообращения тканей, вследствие чего случается некроз. То же самое происходит при введении большого количества биополимера. Скорее всего, судя по характеру жалоб модели, у нее произошёл некроз тканей и последующее инфицирование», – отметил Э. Алиев.

Возможно, хирурги, к которым обратилась модель, напугали ее, не желая рисковать. В ее случае необходима реконструктивно-восстановительная операция. Но тем не менее прогнозы все равно не особо утешительные: даже в случае успешного заживления останутся рубцы и дефекты тканей. Одним словом, красиво уже не будет, сказал он.

Яна Мадатова