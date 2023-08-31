Как азербайджанские фуры обрушили режим Араика Арутюняна

1010 Просмотров

Азербайджанские фуры с мукой для жителей Карабаха коренным образом изменили ситуацию на политической арене. Организовав поездку представителей дипломатического корпуса туда, где якобы «голодающие» сепаратисты перекрывают путь грузовикам с продовольствием только потому, что это груз из Азербайджана, официальный Баку нанёс армянской пропаганде сокрушительный удар.

Теперь все вопли о «голоде» и даже «голодном геноциде» повисли в воздухе. Нет, конечно, политики с интеллектом Пашиняна могут тиражировать их с прежним энтузиазмом, но для думающей аудитории очевидно: в Карабахе вовсе не «голод» и не «гуманитарная катастрофа», а нечто вроде детсадовского бунта со швырянием на пол тарелок с кашей.

Нет, конечно, массовая политическая голодовка – это как бы уважаемая форма протеста. Но в этом случае голодать надо самим, а не обрекать на голод тех, чего мнения не спросили. В переводе: в таком случае Рубену Варданяну, Давиду Бабаяну и прочим следовало бы установить на площади перед бывшим обкомом – ну или перед штабом миротворцев – палатки и действительно голодать. Самим. Всерьёз. Так, как это делали в восьмидесятых участники, к примеру, «ирландской голодовки» в британских тюрьмах. А во-вторых, нужно чётко и внятно сформулировать требования. А если под аккомпанемент воплей о «смертях от недоедания» перекрывается дорога для фур с продовольствием только потому, что оно прислано из Азербайджана – это даже не голодовка протеста.

Исчерпывающую оценку такому поведению дал в своем Х (бывший Twitter) помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев: «Отказ от пшеничной муки, поставляемой Красным Полумесяцем Азербайджана, по причине ее происхождения (Азербайджан) является расизмом, совершаемым незаконным марионеточным режимом. Азербайджан больше не может терпеть «серую» неконтролируемую зону на своей территории. Незаконный режим должен быть распущен и разоружён».

Напомним: требуют сепаратисты восстановить режим «проходного двора» на Лачинской дороге. Чтобы опять провозить оружие, боеприпасы, мины, профессиональных террористов… И что же — кто-то рассчитывал, что Азербайджан будет это молча терпеть?

Неудивительно, что теперь в Баку ставят вопрос о демонтаже незаконных структур, оставшихся в наследство со времён оккупации. Намеренно вынесем за скобки, почему этого не было сделано наутро после ввода в Карабах российских миротворцев. Об этом в политических кругах не очень любят говорить вслух, но иногда сохранение подобных структур объясняется просто: дескать, они работают, решают конкретные вопросы, касающиеся жизни людей, поэтому пусть уж продолжают действовать до принятия политического решения и достижения договорённостей. Но договоренности о разоружении были, они записаны в Трехстороннем соглашении — и остались на бумаге. Так же, как оставались на бумаге четыре резолюции СБ ООН. Азербайджан их выполнил сам.

А теперь сепаратисты сами включили для себя «обратный отсчет» — когда перекрыли дорогу для фур с мукой и действительно поставили под угрозу здоровье и жизнь карабахских армян. А это, напомним ещё раз, наши граждане. Которые, по словам Гаджиева, оказались в заложниках у незаконного режима.

Судя по всему, теперь и в Ханкенди начинают понимать, в какой ситуации оказались. Здесь — вал отставок. Араик Арутюнян сначала уволил «госминистра» Гургена Нерсисяна, затем подал в отставку сам. На пост «госминистра» назначен Самвел Шахраманян. Но замена персоналий — это не решение. Время для торга и уловок истекло. У сепаратистов попросту не осталось аргументов и рычагов. И самое главное, отказываясь раз за разом от встреч и переговоров с представителями властей Азербайджана, они сами подготовили всё для ответа Азербайджана в другом поле. Будет ли это антитеррористическая операция, гуманитарная интервенция или ещё что-нибудь – покажет будущее. Но терпеть на своей территории шайку террористов, которая держит в заложниках десятки тысяч человек, наша страна не станет.

Нурани, обозреватель