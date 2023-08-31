Раскачивание оппозиционных качелей – основная причина искажения сознания общества

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Этот термин, который подсказал мне уважаемый мною философ, обнажает всю «извращенную» природу политического радикализма. Всего лишь один термин, одна образная формулировка, но как точно она определяет сущность и механизм работы политического радикализма. Стабильность и устойчивое развитие — это именно те факторы, наличие которых делает невозможным паразитирование такого явления, как радикализм. Именно поэтому этим псевдопатриотам для обеспечения своего существования всегда нужны оппозиционные качели, которые раскачивают не только государственность, но и политическую стабильность страны в целом.

Нельзя забывать и о последствии долгих раскачиваний на качелях – головокружении. Благодаря качелям через некоторое время у человека смывается чувство реальности, он попадает в эйфорию и теряется в своих эмоциях. Именно на такой алгоритм поведения человека как раз и рассчитан политический радикализм.

Радикализм априори не может быть рациональным, а, тем более, позитивно направленным явлением. Раскачивание оппозиционных качелей становится основной причиной искажения политического сознания общества. Вот отчасти почему радикализм всегда сопровождается демагогией, пафосом и яркими эмоциями. Более того, радикализм обостряет «политическую близорукость» в результате чего гражданину становится сложно ориентироваться в политических отношениях.

Все вкратце перечисленное доказывает стратегическую значимость оздоровления политических отношений. Радикализм — это политико-идеологический вирус, который не только ослабляет иммунитет всей политической системы страны, но и заражает политическое сознание ненавистью и нетерпимостью по отношению к ближнему. К месту будет напомнить следующие слова президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Обществу нужна здоровая, конструктивная оппозиция, способная привлечь внимание правительства к тем или иным вопросам, высказывающая в адрес правительства здоровую критику».

Таким образом данное видение главы государства не отрицает значимость оппозиции, а как раз, наоборот, обособляет ее статус в политической системе страны. Поэтому можем предположить, что реализуемые сегодня реформы как раз служат тому, чтобы политические партии стали эффективным звеном политической системы и потенциальным источником новых профессиональных кадров, которые готовы и, главное, могут внести свой личный вклад в развитие нашей Родины.

Конечно же, подобный сценарий развития абсолютно неугоден радикальной оппозиции. Ведь в этом случае она становится «беззубой» и, главное, не интересной для своих кукловодов. Данный контекст вновь нас выводит на стратегическую значимость поддерживания атмосферы политического диалога, который активно инициируется президентом Азербайджана. В атмосфере диалога и сотрудничества оппозиционные качели «ржавеют», а их потенциала становится недостаточно для того, чтобы раскачать фундаментальные основы государственности до состояния неконтролируемости.

Асиф Адиль, политолог