МИД Азербайджана ответил Пашиняну

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В МИД Азербайджана прокомментировали утверждения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе его выступления на заседании правительства.

Как сообщили в МИД, то, что в ходе выступления на заседании правительства 31 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян, вновь обвинивший Азербайджан в «геноциде», настолько удешевил это слово безо всякой причины, это проявление безответственной манипуляционной деятельности Армении.

«Было бы хорошо, если бы премьер-министр Армении, который на словах поддерживает территориальную целостность Азербайджана, поддержал политику реинтеграции жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе, в рамках азербайджанского законодательства, и воздержался от вмешательства против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Надеемся, что армянская сторона правильно оценит реалии, сложившиеся в регионе в постконфликтный период, и продемонстрирует конструктивную позицию на переговорах с Азербайджаном для установления мира.

Хотелось бы напомнить премьер-министру, который вместо того, чтобы возражать против провокационных действий некоторых представителей армян, выступающих против предложения активизировать движение по Лачинской дороге параллельно с использованием дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов армянским жителям в случае необходимости, обвинил Азербайджан в том, что он морит голодом армянских жителей, что в настоящее время в этом районе фуры, отправленные Азербайджанским Обществом Красного Полумесяца в направлении Агдам-Ханкенди, ожидают проезда в Ханкенди.

Если бы армянской стороне действительно были нужны перевозимые грузы, то они не требовали бы от миротворческого контингента блокировать дорогу, и тем самым не препятствовали бы доставке этих грузов. Подход армянских жителей еще раз показал, что утверждения Армении и некоторых представителей армянских жителей относительно «гуманитарной ситуации» являются не чем иным, как политическими манипуляциями», – говорится в сообщении МИД.