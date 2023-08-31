Помощник президента: Элементы армянских ВС до сих пор присутствуют в Карабахе

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Недавно было еще одно соглашение о том, что по приглашению азербайджанской стороны в Агдаме состоится встреча. Как известно, в Агдаме уже есть соответствующая инфраструктура для проведения встреч. Они отказались и от встречи в Агдаме.

Об этом помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал журналистам на месте нахождения гуманитарного груза АОКП на дороге Агдам-Ханкенди, передает АПА.

«Поэтому отказ от диалога, контактов, открытия дороги – проявление совершенно неконструктивной, агрессивной политики. Хочу еще раз подчеркнуть, что ответственность за это лежит на лицах, представляющих себя представителями вымышленного режима, а также на руководстве Армении. Потому что здесь есть и прямая ответственность Армении. Поддержание вымышленного режима сегодня осуществляется посредством государственного бюджета Армении.

На эти цели тратится более 360 миллионов долларов. Элементы вооруженных сил Армении по-прежнему продолжают свое присутствие в Карабахском регионе Азербайджана. Кроме того, на этой территории существуют вооруженные силы вымышленного режима. Это также воспринимается как серьезная угроза миру и безопасности в регионе. Они до сих пор продолжают процесс минирования территорий, что является неприемлемым для Азербайджана. Подобные действия Армении являются вмешательством во внутренние дела Азербайджана и нарушением мира и безопасности в регионе, а также очень серьезным ударом по мирному переговорному процессу между двумя странами», – добавил он.