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Хикмет Гаджиев: Армения заработала огромные средства, нарушая таможенный режим Азербайджана

Хикмет Гаджиев: Армения заработала огромные средства, нарушая таможенный режим Азербайджана

Если кто-то думает, что через территорию Азербайджана по Лачинской дороге будет перевозиться оружие, мины, осуществляться незаконные перевозки, то эта эра закончилась.

Об этом помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал журналистам на месте нахождения гуманитарного груза АОКП на дороге Агдам-Ханкенди.

«Отмечу еще один факт о том, что в течение 30 лет Армения нарушала таможенный режим Азербайджана, применяла таможенные пошлины на ввозимую ею продукцию, чем заработала огромные средства и нанесла большой ущерб бюджету Азербайджана, обеспечив импорт этой продукции на азербайджанскую территорию. Это тоже должно расцениваться в отдельности. Это другая тема компенсации, которую армянская сторона должна выплатить Азербайджану. Думаем, что это вопрос, который также будет решаться в отдельных юридических плоскостях», – цитирует АПА Гаджиева.

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