Хикмет Гаджиев: армяне Карабаха находятся в плену у незаконной военной хунты

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Недопустимо существование в пределах границ Азербайджана какой-либо территории вне контроля центрального правительства Азербайджана.

Об этом сказал помощник президента Хикмет Гаджиев в беседе с журналистами на месте нахождения гуманитарного груза АОКП на дороге Агдам-Ханкенди, передает АПА.

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан проявил добрую волю и представил свои взгляды на процесс реинтеграции, но ответственность за отказ от этого полностью ложится на военных преступников, представляющих вымышленный режим.

«Даже простые армянские жители, живущие там, находятся в плену у представителей этого режима, этой незаконной военной хунты, и они пытаются оправдать свое существование именно такой агрессивной риторикой, риторикой войны. Как видите, у этого нет оснований. Грузы здесь, и доставка этих грузов может быть обеспечена в кратчайшие сроки. Дорога Агдам-Ханкенди имеет все технические возможности для перевозки любых грузов в будущем. Еще раз хотим отметить, что азербайджанская сторона также пригласила представителей армянских жителей Карабаха к контактам и диалогу, чтобы были обсуждены все вопросы, связанные с реинтеграцией. Поэтому еще раз благодарим представителей дипломатического корпуса за то, что они своими глазами видят эти события и доведут эти факты до соответствующих органов своих стран. Это факт очередного разоблачения лжи, которую создали и пытаются создать армяне и некоторые их покровители».