Азербайджан вручил ноту Франции

459 Просмотров

31 августа 2023 года посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в МИД Азербайджана.

Как сообщили в МИД, ей была вручена нота протеста МИД Азербайджана в связи с отправкой транспортных средств в направлении погранично-пропускного пункта «Лачин» под видом «гуманитарного груза» в сопровождении руководящих лиц нескольких городов Франции, включая мэра Парижа Анн Идальго, и с тем, что эти лица выступили с провокационными заявлениями против Азербайджана.

Было отмечено, что Франция должна прекратить предпринимать шаги, направленные против охраняемых международным правом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, угрожающие хрупкому процессу нормализации, продвигаемому в регионе активными усилиями международных акторов.