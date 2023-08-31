Гроссмейстерская дипломатия Алиева: Баку выигрывает «дипломатическую дорожную войну»

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Азербайджан сделал новый сильный ход в разворачивающейся сегодня вокруг Карабахского региона «дипломатической дорожной войне». Как заявил в разговоре с Эммануэлем Макроном президент Азербайджана Ильхам Алиев, после открытия дороги Агдам-Ханкенди дорога Лачин-Ханкенди может быть использована с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана. А на следующее утро в разговоре с Би-би-си помощник президента Хикмет Гаджиев заявил: после открытия дороги через Агдам в течение 24 часов будет открыта и Лачинская дорога. «Чем больше дорог, тем лучше для всех», – отметил он.

Жёстко увязав открытия дороги Герус-Лачин-Шуша-Ханкенди с открытием дороги Агдам – Ханкенди, Азербайджан, скажем так, завершает картину: «ключи» от так называемой «блокады» в руках самих карабахцев, выбор за ними: хотят доставку гуманитарных грузов – пусть убирают пикеты с дорог. Не говоря о том, что вопить о «голоде» и одновременно перегораживать дорогу фурам с мукой – это даже не цирк. С момента появления грузовиков Азербайджанского Общества Красного Полумесяца, точнее, истерики сепаратистов под лозунгом «лучше умрём, но груз из Азербайджана не примем!», ситуация и так напоминала «театр абсурда». А если теперь открытие Лачинской дороги увязано с открытием Агдамской — уже вопить о «голоде» и обвинять в этом «голоде» Азербайджан не получится. По крайней мере для думающей аудитории.

Но самое главное, коренным образом меняет ситуацию обещанное появление на мосту через Хакяри не только пограничного, но и таможенного контроля. Если вспомнить, с какой скоростью был развёрнут пограничный – пропускной пункт, нетрудно догадаться: таможня здесь тоже появится в рекордные сроки.

Прежде всего, таким образом Азербайджан ещё раз подтверждает свое суверенное право контролировать собственные границы и перемещение через них людей и грузов, в том числе коммерческих, гуманитарных и т.д. Строго говоря, никому не возбраняется ввозить в Ханкенди из Армении бренди, надгробные хачкары из розового туфа, шоколадные конфеты или штиблеты, сработанные ереванскими сапожниками. Но все эти грузы должны быть соответствующим образом оформлены.

И тогда уже интересно будет посмотреть на ту же мадам Анн Идальго и её распиаренную до невозможности «гуманитарную колонну» из 10 грузовиков: как теперь поступят французские друзья Армении? Напишут в сопроводительных документах «место назначения – город Ханкенди, Азербайджанская Республика»? Если им действительно нужно доставить в Ханкенди гуманитарный груз, то, безусловно, да. А если на кону голоса армян – это уже нет. Проехать мимо азербайджанских пограничников и таможенников плакатиками про «гуманитарную помощь Арцаху» и накладными в стиле «Степанакерт, Армения» не стоит и надеяться. Если госпожа Идальго испытывает на этот счёт хоть какие-то сомнения, то может проконсультироваться… Скажем, у иранских дальнобойщиков. Они ей могут рассказать много интересного про проверку на таможенном посту «Губадлы».

Тем более задуматься придётся ханкендинским же коммерсантам. Тем самым, кому надо доставить в город табуретки, ботинки, «блузки-кофточки» и запчасти для трактора. И тоже писать в накладных в качестве места назначения Азербайджан. Более того, если по такому поводу к коммерсантам начнутся придирки со стороны незаконных «силовых структур», созданных сепаратистами, это уже даст Азербайджану бесспорный повод для вмешательства и защиты СВОИХ граждан от произвола.

И самое главное, здесь тоже вряд ли получится найти хоть какие-то контрдоводы против позиций Азербайджана. Потому как наша страна не против доставки гуманитарных и гражданских грузов. Мы требуем уважения наших границ и суверенитета. И не просто требуем, а добиваемся этого «в поле». Азербайджан под руководством Ильхама Алиева красиво выигрывает ещё и «дипломатическую дорожную войну».

Нурани, обозреватель