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МИД вручил ноту Ливану в связи с нападением армян на посольство Азербайджана (фото)

МИД вручил ноту Ливану в связи с нападением армян на посольство Азербайджана (фото)

Около 50 лиц армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджана в Ливана, наносили удары по ограждению вокруг административного здания посольства, бросали в административное здание посольства бутылки с краской и взрывчатой смесью, которые они принесли с собой.

Об этом сообщили в МИД.

Было отмечено, что в результате нападения персонал посольства не пострадал.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, как только об инциденте было сообщено структурам, отвечающему за охрану дипломатических представительств, но на тот момент провокаторам удалось скрыться.

Для выявления и задержания преступников, причастных к нападению на посольство, в Министерство иностранных дел Ливана была направлена соответствующая нота, проводятся необходимые меры.

В настоящее время охрана посольства усилена, ведется расследование совершенного преступления.

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