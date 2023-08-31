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Стрелков собрался выдвигаться в президенты России и назвал свои преимущества перед Путиным

Стрелков собрался выдвигаться в президенты России и назвал свои преимущества перед Путиным

Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) неожиданно объявил, что собирается выдвигаться кандидатом в президенты России. Более того, он по пунктам разложил, в чем диктатор Владимир Путин ему проигрывает.

Публикация под названием «О выдвижении кандидатом в президенты РФ» появилась в Telegram-канале Гиркина. В этом посте Гиркин объявил, что имеет по крайней мере шесть плюсов по сравнению с Путиным в условиях войны.

По его словам, плюс №1 – Путин отказывается руководить военными действиями, считает себя некомпетентным в военном деле.

«Я считаю себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент и абсолютно точно, чем действующий министр обороны, поэтому мог бы выполнять обязанность верховного главнокомандующего», – заявил террорист.

Плюс №2 – Путин «чрезвычайно доверчивый человек». Гиркин убеждает, что Путина 8 лет водили за нос вместе и отдельно Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко и Зеленский, в частности в Минске, нормандском формате и Стамбуле. Гиркин же говорит, что никому не верил.

По версии Гиркина, плюс №3 – Путин слишком добрый. В начале войны его водили за нос «не только уважаемые западные и киевские партнеры, но и руководители наших силовых структур, разведок и ВПК».

«Выяснилось, что ни страна, ни армия, ни промышленность России к войне не готовы, а Украина вовсе не соломенное чучело в военном отношении. Однако все руководители указанных структур остались на своих местах и продолжают удивлять нас своей некомпетентностью. Я же совсем не такой добрый, что могу доказать на практике», – заявил Гиркин.

Что касается плюса №4, Гиркин заявил, что у Путина очень много друзей миллиардеров и других бизнесменов, которым он не может ни в чем отказать. В результате вывоз капитала из РФ продолжается, военное производство растет гораздо медленнее, чем растут капиталы друзей президента. У самого же Гиркина «нет ни одного друга даже миллионера, туго с друзьями-предпринимателями, вообще друзей немного и по большей части все они люди небогатые». Уступать желаниям друзей в ущерб экономике России ему якобы не придется.

Говоря о плюсе №5, Гиркин назвал Путина «высоконравственной личностью, которая всегда верна слову и твердо выполняет обещания, данные тем, кто привел его к власти в конце лихих «девяностых».

«Я же никому ничего не обещал и поэтому могу проигнорировать все личные поручительства всех президентов РФ с 1991 года до настоящего времени, если считаю, что это полезно для народа и государства», – отметил он

Последним плюсом №6 Гиркин назвал то, что он «не настолько спортивный и здоровый каким был Путин в мои годы».

«Поэтому надоедать вам, дорогие избиратели, 20 с лишним лет не смогу чисто физически, даже если у меня вдруг появится желание возиться с вами после того, как будет преодолен военный кризис и его тяжелейшие последствия», – иронично добавил он.

Гиркин также уточнил, что написал этот текст 30 августа 2023 года, очевидно, в СИЗО, где он сейчас находится.

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