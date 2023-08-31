Содержание угарного газа в воздухе в Баку в 1,4 раза превышает норму

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Содержание угарного газа в воздухе в Баку в 1,4 раза превышает норму.

Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Trend.

Согласно информации, мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется на ежедневной основе посредством автоматических станций, непрерывно работающих в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах Баку и городах Сумгайыт и Гянджа.

«Согласно анализу данных, полученных со станций, содержание угарного газа в воздухе в городе Баку превышает норму в 1,4 раза, оксида азота-4 – в 1,3, в Сумгайыте содержание угарного газа превышает норму в 1,1, оксида азота-4 – в 1,2 раза.

Высокий, чем обычно, уровень угарного газа и оксида азота-4 связан с интенсивным дорожным движением, деятельностью промышленных предприятий и другими антропогенными воздействиями.