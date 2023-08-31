В прошлом Байдена разозлило требование Зеленского принять Киев в НАТО

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Американский журналист и писатель Франклин Фойер готовится издать книгу «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьба за будущее Америки». Публицист вспомнил в книге эпизод, который случился еще до начала полномасштабного вторжения России – визит Владимира Зеленского в Белый дом.

The Guardian получили экземпляр книги и там упоминается, что Джо Байден был в ярости, когда услышал от президента Украины агрессивные требования принять Киев в НАТО.

Зеленский долго добивался встречи в Белом доме. Дональд Трамп отказал ему, поскольку тот не захотел помогать копать компромат на политических оппонентов тогдашнего президента США, среди которых был и Байден. Фойер утверждает, что Зеленский вынашивал «старые обиды после этого случая».

Автор также отмечает, что президент Украины считал Байдена слабым, особенно из-за его решения в начале 2021 года отменить санкции против российской компании, которая строила «Северный поток-2».

Байден согласился на встречу с Зеленским, но «не был высокого мнения о нем», – пишет Фойер.

Официальная стенограмма выступления Байдена и Зеленского перед журналистами перед их встречей в Овальном кабинете 1 сентября содержит декларации о взаимном уважении и общих политических целях. Но, по словам Фойера, как только встреча началась, Зеленский «казалось, забыл о сомнениях Байдена» и «почти намеренно не обращал внимания на моральный кодекс Байдена».

Байден ожидал выражения благодарности за поддержку США, – пишет Фойер. Зеленский «переполнил свои тезисы длинным списком требований». Главная из них: «ему нужно вступить в НАТО».

Байдену тогда было 78 лет. Зеленскому – 43. По словам Фойера, старший президент «пытался передать мудрость, которая могла бы умерить пыл младшего». В частности, он отметил, что в то время не было достаточной поддержки для вступления Украины в НАТО.

Россия разжигала боевые действия в Украине с 2014 года и, по мнению многих, готовила полномасштабное вторжение.

«Разочарование Зеленского омрачило его способность к логике. После мольбы о вступлении в НАТО он начал читать лекции о том, что эта организация, по сути, является историческим пережитком, значение которого уменьшается. Он сказал Байдену, что Франция и Германия собираются выйти из НАТО. Это был абсурдный анализ и вопиющее противоречие. И это разозлило Байдена», – пишет Фойер.