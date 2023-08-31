6 пилотов погибли в Донецкой области

80 Просмотров

Шесть украинских пилотов погибли во время авиакатастрофы двух вертолетов Ми-8 в Донецкой области.

О трагедии сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовых структурах и «Суспільне». Делом занимаются в Государственном бюро расследований.

Катастрофа с участием двух вертолетов военной авиации произошла 29 августа на Бахмутском направлении. Причины ее пока неизвестны, но в результате падения Ми-8 погибли погибли члены экипажа обоих летательных аппаратов. На месте крушения среди обломков нашли тела шестерых летчиков.