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Искандарян: Несерьезно думать, что миротворцы в Карабахе будут воевать

Искандарян: Несерьезно думать, что миротворцы в Карабахе будут воевать

Теоретически Россия может многое, это великая держава, однако в практической плоскости несерьезно думать, что миротворцы в Карабахе будут воевать. Об этом заявил политолог Александр Искандарян, которого цитирует news.am.

«В «Арцахе» (самоназвание армянских сепаратистов, закавычено нами – прим. ред.) сейчас находятся миротворцы численностью около 2000 человек с легким стрелковым оружием и легкой техникой, которых окружает азербайджанская армия численность до 50000 человек со всеми видами вооружений. При том, что миротворцы – это флаг, а не военная сила.

При этом Россия граничит с Азербайджаном. А может ли Россия теоретически штурмовать Азербайджан с севера? Будут ли входить колонны российских танков со стороны Дербента и идти на Баку? Будет ли российский военный флот подходить к берегам Абшерона? Абсолютно очевидно, что ничего такого происходить не будет», – подчеркнул эксперт.

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