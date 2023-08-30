Искандарян: Несерьезно думать, что миротворцы в Карабахе будут воевать

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Теоретически Россия может многое, это великая держава, однако в практической плоскости несерьезно думать, что миротворцы в Карабахе будут воевать. Об этом заявил политолог Александр Искандарян, которого цитирует news.am.

«В «Арцахе» (самоназвание армянских сепаратистов, закавычено нами – прим. ред.) сейчас находятся миротворцы численностью около 2000 человек с легким стрелковым оружием и легкой техникой, которых окружает азербайджанская армия численность до 50000 человек со всеми видами вооружений. При том, что миротворцы – это флаг, а не военная сила.

При этом Россия граничит с Азербайджаном. А может ли Россия теоретически штурмовать Азербайджан с севера? Будут ли входить колонны российских танков со стороны Дербента и идти на Баку? Будет ли российский военный флот подходить к берегам Абшерона? Абсолютно очевидно, что ничего такого происходить не будет», – подчеркнул эксперт.