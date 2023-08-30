Коротченко: Отправка продовольствия показывает реальную позицию Баку

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Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко рассказал о значении этого события для послевоенных процессов в регионе. «Прежде всего, отправка продовольствия по дороге Агдам-Ханкенди показывает реальное отношение Баку к поискам путей практической реинтеграции карабахских армян в правовое и политическое пространство Азербайджана», – приводит его слова «Вестник Кавказа».

«Посмотрим, как на данную акцию отреагируют лидеры сепаратистов в Карабахе. Если они утверждают о неких гуманитарных проблемах, то вот, пожалуйста, прямая адресная помощь. Что они сделают с этим грузом? Откажутся от него, заблокируют? Тогда они покажут, что ими движет исключительно политическая конъюнктура и националистический эгоизм. Если же примут, это станет очень хорошим сигналом, после которого начнется полномасштабное задействование дороги Агдам-Ханкенди для снабжения всем необходимым и проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана армян, и российского миротворческого контингента», – сообщил Игорь Коротченко.

«Это очень важная и показательная акция. Сейчас все будут следить за тем, какие практические результаты мы получим по ее итогам. Принятие продовольствия по дороге Агдам-Ханкенди запустит канал прямого взаимодействия для того, чтобы послевоенное устройство региона и обеспечение территориальной целостности Азербайджана проходили бесконфликтно и максимально благоприятно. То есть это будет существенным элементом доверия, о необходимости установлении которого так много говорят. Далее он послужит практическим механизмом для диалога представителей карабахских армян с властями Азербайджана по вопросам реинтеграции», – заключил политический аналитик.