Посол: Евреи всегда жили в Азербайджане в условиях мира и спокойствия |
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара подверглись обстрелу |
Груз для карабахских армян все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (фото) |
Коротченко: Отправка продовольствия показывает реальную позицию Баку |
Шевченко: Франция хочет показать несостоятельность росмиротворцев |
Сепаратисты заблокировали выезд грузовиков РМК в Агдам (видео) |
Посол Турции: Мы до конца будем рядом с Азербайджаном |
Азербайджанская армия адаптируется к модели ВС Турции |
Эксперты АОКП готовы оценить уровень потребностей карабахских армян |
Главное Мир

В Instagram появится новая функция

В Instagram появится новая функция

Разработчики Instagram добавят функцию, позволяющую пользователям приложения делиться комментариями подписчиков в своих Stories. Об этом сообщает TechCrunch.

По словам разработчиков, делиться можно будет комментариями к собственным постам или Reels.

«Идея заключается в том, чтобы помочь блогерам выделить важные или интересные комментарии от других блогеров или поклонников», – говорит руководитель Instagram Адам Моссери.

Он пояснил, что сейчас идет тестирование данных функций. Моссери сообщил, что для того, чтобы поделиться комментарием необходимо провести по выбранной записи, которой они хотят поделиться, и нажать на иконку «Добавить в историю». Комментарий появится вместе с оригинальным сообщением в ленте Stories.

Теги:
Из этой рубрики
Трамп арестует Байдена?
Мир

Трамп арестует Байдена?

2023/08/31, 00:49
Хунта, захватившая власть в Нигере, потребовала скорейшего вывода французских войск
Мир

Хунта, захватившая власть в Нигере, потребовала скорейшего вывода французских войск

2023/08/31, 00:29
Брянск сотрясают взрывы
Мир

Брянск сотрясают взрывы

2023/08/31, 00:03
В Instagram появится новая функция
Мир

В Instagram появится новая функция

2023/08/30, 22:42
Власти Нью-Йорка одобрили трансляцию азана
Мир

Власти Нью-Йорка одобрили трансляцию азана

2023/08/30, 21:59
Мятежники назначили нового руководителя Габона
Мир

Мятежники назначили нового руководителя Габона

2023/08/30, 21:30
CNN возглавит экс-руководитель BBC и New York Times
Мир

CNN возглавит экс-руководитель BBC и New York Times

2023/08/30, 21:04
Карапетян: Франция предлагает Армении военную помощь (видео)
Мир

Карапетян: Франция предлагает Армении военную помощь (видео)

2023/08/30, 19:46
Подоляк: Война все больше перемещается на территорию России (видео)
Мир

Подоляк: Война все больше перемещается на территорию России (видео)

2023/08/30, 19:20