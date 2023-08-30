В Instagram появится новая функция

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Разработчики Instagram добавят функцию, позволяющую пользователям приложения делиться комментариями подписчиков в своих Stories. Об этом сообщает TechCrunch.

По словам разработчиков, делиться можно будет комментариями к собственным постам или Reels.

«Идея заключается в том, чтобы помочь блогерам выделить важные или интересные комментарии от других блогеров или поклонников», – говорит руководитель Instagram Адам Моссери.

Он пояснил, что сейчас идет тестирование данных функций. Моссери сообщил, что для того, чтобы поделиться комментарием необходимо провести по выбранной записи, которой они хотят поделиться, и нажать на иконку «Добавить в историю». Комментарий появится вместе с оригинальным сообщением в ленте Stories.