Шевченко: Франция хочет показать несостоятельность росмиротворцев

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Франция привезла грузовики с гуманитарной помощью и политиков в Армению, чтобы организовать санкционное давление на Азербайджан, а также добиться замены российских миротворцев французскими в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Такое мнение высказал политик Максим Шевченко, комментируя провокацию Парижа у Лачинской дороги.

Напомним, делегация во главе с мэром Парижа Анн Идальго пытается добиться въезда в Азербайджан десяти французских грузовиков с неуточненным грузом.

Максим Шевченко прежде всего отметил, что это откровенная провокация со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. «В целом эта акция направлена на то, чтобы поставить Азербайджан в безвыходное положение. Если Баку пропустит французскую колонну, то тогда он признает недостаточный контроль суверенитета над своей территорией, а ведь весь Карабах – это территория Азербайджана, включая Ханкенди», – приводит его слова «Вестник Кавказа».

«Если же Азербайджан не пропустит эту колонну, то будет перед всем миром объявлен злодеем, который, как сообщает армянская пропаганда, устраивает голод в Ханкенди. Для этого на границу и приехали мэр Парижа и другие достаточно влиятельные французские политики. При этом дорога Агдам-Ханкенди, как сегодня выяснилось, перекрыта российскими миротворцами, которые выставили там заграждения и колючую проволоку», – продолжил политик.

Максим Шевченко заявил, что «Азербайджан в большей степени, а также, я думаю, Турция будут обвинены в различных плохих поступках, и я не исключаю, что Европейский Союз под диктовку Франции может принять санкции». «Начнет разворачиваться сценарий конфронтации с Азербайджаном с целью взять Южный Кавказ под контроль ЕС», – сообщил он.

Частью этого сценария является замена российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана на западных. «Франция хочет показать несостоятельность российских миротворцев. Она хочет, чтобы росмиротворцы были заменены французскими. Кстати, сегодня в Армению по приглашению властей прибыла канадская пограничная служба, всем известная конная полиция. Это не просто так. Они добиваются смены мандата, чтобы Россия ушла, а ее место заняли французы», – подчеркнул Максим Шевченко.