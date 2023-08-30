Посол: Евреи всегда жили в Азербайджане в условиях мира и спокойствия |
Азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара подверглись обстрелу |
Груз для карабахских армян все еще находится на дороге Агдам-Ханкенди (фото) |
Коротченко: Отправка продовольствия показывает реальную позицию Баку |
Шевченко: Франция хочет показать несостоятельность росмиротворцев |
Сепаратисты заблокировали выезд грузовиков РМК в Агдам (видео) |
Посол Турции: Мы до конца будем рядом с Азербайджаном |
Азербайджанская армия адаптируется к модели ВС Турции |
Эксперты АОКП готовы оценить уровень потребностей карабахских армян |
Главное Мнения

Шевченко: Франция хочет показать несостоятельность росмиротворцев

Шевченко: Франция хочет показать несостоятельность росмиротворцев

Франция привезла грузовики с гуманитарной помощью и политиков в Армению, чтобы организовать санкционное давление на Азербайджан, а также добиться замены российских миротворцев французскими в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Такое мнение высказал политик Максим Шевченко, комментируя провокацию Парижа у Лачинской дороги.

Напомним, делегация во главе с мэром Парижа Анн Идальго пытается добиться въезда в Азербайджан десяти французских грузовиков с неуточненным грузом.

Максим Шевченко прежде всего отметил, что это откровенная провокация со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. «В целом эта акция направлена на то, чтобы поставить Азербайджан в безвыходное положение. Если Баку пропустит французскую колонну, то тогда он признает недостаточный контроль суверенитета над своей территорией, а ведь весь Карабах – это территория Азербайджана, включая Ханкенди», – приводит его слова «Вестник Кавказа».

«Если же Азербайджан не пропустит эту колонну, то будет перед всем миром объявлен злодеем, который, как сообщает армянская пропаганда, устраивает голод в Ханкенди. Для этого на границу и приехали мэр Парижа и другие достаточно влиятельные французские политики. При этом дорога Агдам-Ханкенди, как сегодня выяснилось, перекрыта российскими миротворцами, которые выставили там заграждения и колючую проволоку», – продолжил политик.

Максим Шевченко заявил, что «Азербайджан в большей степени, а также, я думаю, Турция будут обвинены в различных плохих поступках, и я не исключаю, что Европейский Союз под диктовку Франции может принять санкции». «Начнет разворачиваться сценарий конфронтации с Азербайджаном с целью взять Южный Кавказ под контроль ЕС», – сообщил он.

Частью этого сценария является замена российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана на западных. «Франция хочет показать несостоятельность российских миротворцев. Она хочет, чтобы росмиротворцы были заменены французскими. Кстати, сегодня в Армению по приглашению властей прибыла канадская пограничная служба, всем известная конная полиция. Это не просто так. Они добиваются смены мандата, чтобы Россия ушла, а ее место заняли французы», – подчеркнул Максим Шевченко.

Теги:
Из этой рубрики
Искандарян: Несерьезно думать, что миротворцы в Карабахе будут воевать
Мнения

Искандарян: Несерьезно думать, что миротворцы в Карабахе будут воевать

2023/08/30, 23:37
Коротченко: Отправка продовольствия показывает реальную позицию Баку
Мнения

Коротченко: Отправка продовольствия показывает реальную позицию Баку

2023/08/30, 22:55
Шевченко: Франция хочет показать несостоятельность росмиротворцев
Мнения

Шевченко: Франция хочет показать несостоятельность росмиротворцев

2023/08/30, 22:27
Дроны уничтожили и повредили четверть воздушного флота Псковской дивизии
Мнения

Дроны уничтожили и повредили четверть воздушного флота Псковской дивизии

2023/08/30, 17:25
Тофик Зульфугаров: Азербайджан пока что выжидает и не торопится
Мнения

Тофик Зульфугаров: Азербайджан пока что выжидает и не торопится

2023/08/30, 16:17
"Вслед за Пригожиным". Экс-депутат Госдумы допустил "исчезновение" Кадырова
Мнения

«Вслед за Пригожиным». Экс-депутат Госдумы допустил «исчезновение» Кадырова

2023/08/29, 20:46
В ожидании очередного пропагандистского пшика
Мнения

В ожидании очередного пропагандистского пшика

2023/08/29, 15:28
Айк Нагапетян: Азербайджанцы никого не похищали, это осквернение государственного атрибута
Мнения

Айк Нагапетян: Азербайджанцы никого не похищали, это осквернение государственного атрибута

2023/08/29, 13:41
Багдасарян: Армяне прекрасно жили в составе Азербайджана (видео)
Мнения

Багдасарян: Армяне прекрасно жили в составе Азербайджана (видео)

2023/08/29, 00:17