Мятежники назначили нового руководителя Габона

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Военные, захватившие власть в Габоне, назначили главой государства на переходный период командующего Республиканской гвардией Габона генерала Олиги Нгему Бриса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление мятежников, зачитанное одним из них по габонскому телевидению.

Отмечается, что после встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник генштаба, генерал Олиги Нгема Брис единогласно назначен президентом на переходный период.

Напомним, что ранее в этой центральноафриканской стране произошел вооруженный мятеж на почве несогласия с результатами выборов в стране.