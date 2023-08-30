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Наджафли указал на высокий уровень партнерства между Баку и Анкарой

Наджафли указал на высокий уровень партнерства между Баку и Анкарой

Сегодня азербайджано-турецкие отношения дружбы и братства поднялись до уровня стратегического партнерства.

Об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на мероприятии по случаю праздника Победы, который является славной страницей в истории национальной независимости турецкого народа, сообщает АПА.

Было подчеркнуто, что сегодня между двумя братскими странами успешно продолжается сотрудничество в области экономики, торговли, образования, здравоохранения, культуры и строительства армии.

Было отмечено, что это также является результатом успешной политики, проводимой главами обеих стран.

Фуад Наджафли еще раз поздравил с праздником Победы и пожелал турецкому государству и народу больших побед.

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