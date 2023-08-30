Сепаратисты заблокировали выезд грузовиков РМК в Агдам (видео) |
Посол Турции: Мы до конца будем рядом с Азербайджаном |
Азербайджанская армия адаптируется к модели ВС Турции |
Эксперты АОКП готовы оценить уровень потребностей карабахских армян |
Представители дипкорпуса отправятся на дорогу Агдам-Ханкенди |
Обращение иностранных НПО в связи с пропавшими без вести азербайджанцами |
Подоляк: Война все больше перемещается на территорию России (видео) |
Русская община Азербайджана отреагировала на вопли из Ханкенди |
Грузинский политик обвинил Зурабишвили в нарушении конституции страны |
Главное Мир

CNN возглавит экс-руководитель BBC и New York Times

CNN возглавит экс-руководитель BBC и New York Times

Новым главой CNN станет бывший руководитель BBC и New York Times Марк Томпсон, говорится в пресс-релизе материнской компании американского телеканала Warner Bros. Discovery.

Томпсон также возглавит совет директоров CNN. К работе в новых должностях он приступит 9 октября. Его руководителем будет главный исполнительный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

«В новостной отрасли нет более опытного, уважаемого и способного топ-менеджера, чем Марк», – приводятся в пресс-релизе слова Заслава.

В июне стало известно, что прежний CEO телеканала Крис Лихт покидает свой пост. Он возглавлял CNN c мая 2022 года.

Томпсон руководил BBC с 2004 по 2012 год, New York Times – с 2012 по 2020 год.

Теги:
Из этой рубрики
Власти Нью-Йорка одобрили трансляцию азана
Мир

Власти Нью-Йорка одобрили трансляцию азана

2023/08/30, 21:59
Мятежники назначили нового руководителя Габона
Мир

Мятежники назначили нового руководителя Габона

2023/08/30, 21:30
CNN возглавит экс-руководитель BBC и New York Times
Мир

CNN возглавит экс-руководитель BBC и New York Times

2023/08/30, 21:04
Карапетян: Франция предлагает Армении военную помощь (видео)
Мир

Карапетян: Франция предлагает Армении военную помощь (видео)

2023/08/30, 19:46
Подоляк: Война все больше перемещается на территорию России (видео)
Мир

Подоляк: Война все больше перемещается на территорию России (видео)

2023/08/30, 19:20
Грузинский политик обвинил Зурабишвили в нарушении конституции страны
Мир

Грузинский политик обвинил Зурабишвили в нарушении конституции страны

2023/08/30, 18:48
Швейцария предоставит Красному Кресту взнос в размере $56 млн
Мир

Швейцария предоставит Красному Кресту взнос в размере $56 млн

2023/08/30, 17:50
После гибели Пригожина на Москву летел вооруженный десант ЧВК «Вагнер»
Мир

После гибели Пригожина на Москву летел вооруженный десант ЧВК «Вагнер»

2023/08/30, 17:15
Орбан предложил заключить перемирие с Путиным без возвращения Крыма
Мир

Орбан предложил заключить перемирие с Путиным без возвращения Крыма

2023/08/30, 17:06