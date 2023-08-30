CNN возглавит экс-руководитель BBC и New York Times

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Новым главой CNN станет бывший руководитель BBC и New York Times Марк Томпсон, говорится в пресс-релизе материнской компании американского телеканала Warner Bros. Discovery.

Томпсон также возглавит совет директоров CNN. К работе в новых должностях он приступит 9 октября. Его руководителем будет главный исполнительный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

«В новостной отрасли нет более опытного, уважаемого и способного топ-менеджера, чем Марк», – приводятся в пресс-релизе слова Заслава.

В июне стало известно, что прежний CEO телеканала Крис Лихт покидает свой пост. Он возглавлял CNN c мая 2022 года.

Томпсон руководил BBC с 2004 по 2012 год, New York Times – с 2012 по 2020 год.