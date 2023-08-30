Азербайджанская армия адаптируется к модели ВС Турции

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По указанию президента Азербайджана предпринимаются необходимые шаги по адаптации азербайджанской армии к модели Вооружённых Сил Турции.

Об этом сказал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной Дню Победы Турции.

«Успешные военные реформы, проведенные в азербайджанской армии при непосредственном участии Вооруженных Сил Турции, примененные новые технологии, а также различная военная техника, поступившая на вооружение, значительно повысили оперативные возможности нашей армии и подняли ее боеспособность на высокий уровень.

«Сотрудничество между армиями Азербайджана и Турции укрепляет наше единство, служит поддержанию стабильности в регионе и дальнейшему повышению благосостояния наших народов», – добавил начальник Генштаба, которого цитирует АПА.

К.Велиев сообщил, что планируется увеличить количество учений и других мероприятий с участием армий двух стран на уровне Генштабов с участием Сухопутных войск, ВВС, ВМФ, Сил специального назначения и Университета национальной обороны: «Уверен, что сотрудничество между армиями двух братских стран и впредь будет успешно развиваться».