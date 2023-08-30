Сотрудники АЖД устранили последствия стихии на участке Баладжары-Ялама (видео)

После ночного селя движение поездов было оперативно восстановлено.
Согласно информации ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в результате сильных дождей в северном регионе сель нанес серьезный ущерб железнодорожной станции Зарат участка Баладжары-Ялама. В результате была повреждена инфраструктура, движение поездов было прервано.
«В целях обеспечения безопасности и непрерывности движения поездов на территорию была направлена специальная техника и рабочая сила», – говорится в сообщении.
Отмечается, что последствия стихии были оперативно устранены, движение грузовых поездов восстановлено.