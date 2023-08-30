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После гибели Пригожина на Москву летел вооруженный десант ЧВК «Вагнер»

После гибели Пригожина на Москву летел вооруженный десант ЧВК «Вагнер»

Возможно, Россия на следующий день после гибели Евгения Пригожина была на пороге нового мятежа. Об этом сообщает близкий к российским силовикам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Как выяснил ВЧК-ОГПУ, 24 августа, на следующий день после гибели Пригожина планировалась высадка «десанта из ЧВК «Вагнер» в Москве.

В полдень, как раз в момент опознания тел, когда стало известно, что погибли главари ЧВК, с ульяновского аэродрома вылетел транспортный АН-124 (RA-820300), используемый Вагнером для переброски людей и техники.

Судя по тому, как борт наворачивал круги над Ульяновском, экипаж и бойцы внутри явно ждали приказа, куда лететь и что делать.

Но в итоге, видимо, приказали возвращаться и «не пороть горячку», так как через 50 минут RA-820300 приземлился на тот же аэродром.

Там «вагнеровский» транспортник находится и по сей день.

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