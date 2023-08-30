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Швейцария предоставит Красному Кресту взнос в размере $56 млн

Швейцария предоставит Красному Кресту взнос в размере $56 млн

Швейцария предоставит Международному комитету Красного Креста (МККК) взнос в размере 50 млн швейцарских франков ($56,85 млн), чтобы помочь ему справиться с финансовыми проблемами в обмен на обещание мер, гарантирующих финансовый баланс. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в рамках заседания 30 августа Федеральный совет Швейцарии отреагировал на срочный запрос комитета о финансовой поддержки.

«Федеральный совет предлагает предоставить ему единовременный взнос в размере 50 миллионов франков и смягчить условия погашения его кредита на борьбу с COVID-19 (на общую сумму $227 млн)», — говорится в заявлении совета.

Власти страны ожидают от комитета принятия мер, которые будут гарантировать, что финансовый баланс будет найден и обеспечен «устойчивым образом», говорится в публикации

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