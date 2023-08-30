Дроны уничтожили и повредили четверть воздушного флота Псковской дивизии

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Сегодня ночью беспилотники атаковали военный аэродром под Псковом, уничтожив несколько военно-транспортных самолетов Ил-76, которые перевозят десантников.

Как пишет военный обозреватель Bild Юлиан Репке, они стояли на вооружении 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, известной как «псковская дивизия». Сейчас псковские десантники ведут тяжелые бои на Запорожском фронте в Украине.

По данным эксперта, всего на аэродроме под Псковом базировались 22 самолета Ил-76.

«Число уничтоженных и «поврежденных» Ил-76 скорректировано до шести. Это четверть всего воздушного флота 76-й [дивизии] в Пскове. Ущерб [составляет] до 300 млн евро», — пишет Репке.

Он отмечает, что Псков находится в 800 км от границ Украины.

Атака дронов на такое расстояние говорит о «новом провале российской противовоздушной обороны», на такой удар «никто в России не рассчитывал».