Русская община Азербайджана отреагировала на вопли из Ханкенди |
Грузинский политик обвинил Зурабишвили в нарушении конституции страны |
Германия выслала 14 граждан Азербайджана |
ВСУ прорвали главную российскую оборонную «линию Суровикина» |
Росмиротворцы предложили пропустить азербайджанские грузы, сепаратисты отказались |
Сепаратисты официально заявили о блокировке дороги Агдам-Ханкенди |
Армянские сепаратисты в Карабахе заминировали дорогу Агдам-Ханкенди |
Росмиротворцы натянули колючую проволоку и установили шипы на дороге Агдам-Ханкенди (видео) |
Помощник Алиева Гаджиев: После этого в течение 24 часов будет открыта и Лачинская дорога |
Главное Мнения

Дроны уничтожили и повредили четверть воздушного флота Псковской дивизии

Дроны уничтожили и повредили четверть воздушного флота Псковской дивизии

Сегодня ночью беспилотники атаковали военный аэродром под Псковом, уничтожив несколько военно-транспортных самолетов Ил-76, которые перевозят десантников.

Как пишет военный обозреватель Bild Юлиан Репке, они стояли на вооружении 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, известной как «псковская дивизия». Сейчас псковские десантники ведут тяжелые бои на Запорожском фронте в Украине.

По данным эксперта, всего на аэродроме под Псковом базировались 22 самолета Ил-76.

«Число уничтоженных и «поврежденных» Ил-76 скорректировано до шести. Это четверть всего воздушного флота 76-й [дивизии] в Пскове. Ущерб [составляет] до 300 млн евро», — пишет Репке.

Он отмечает, что Псков находится в 800 км от границ Украины.

Атака дронов на такое расстояние говорит о «новом провале российской противовоздушной обороны», на такой удар «никто в России не рассчитывал».

Теги:
Из этой рубрики
Дроны уничтожили и повредили четверть воздушного флота Псковской дивизии
Мнения

Дроны уничтожили и повредили четверть воздушного флота Псковской дивизии

2023/08/30, 17:25
Тофик Зульфугаров: Азербайджан пока что выжидает и не торопится
Мнения

Тофик Зульфугаров: Азербайджан пока что выжидает и не торопится

2023/08/30, 16:17
"Вслед за Пригожиным". Экс-депутат Госдумы допустил "исчезновение" Кадырова
Мнения

«Вслед за Пригожиным». Экс-депутат Госдумы допустил «исчезновение» Кадырова

2023/08/29, 20:46
В ожидании очередного пропагандистского пшика
Мнения

В ожидании очередного пропагандистского пшика

2023/08/29, 15:28
Айк Нагапетян: Азербайджанцы никого не похищали, это осквернение государственного атрибута
Мнения

Айк Нагапетян: Азербайджанцы никого не похищали, это осквернение государственного атрибута

2023/08/29, 13:41
Багдасарян: Армяне прекрасно жили в составе Азербайджана (видео)
Мнения

Багдасарян: Армяне прекрасно жили в составе Азербайджана (видео)

2023/08/29, 00:17
Как Россия и Армения навязывают Западу свои взгляды и, почему за Окампо стоит Кремль
Мнения

Как Россия и Армения навязывают Западу свои взгляды и, почему за Окампо стоит Кремль

2023/08/28, 16:44
У Зеленского спрогнозировали окончание войны в Украине
Мнения

У Зеленского спрогнозировали окончание войны в Украине

2023/08/28, 13:32
ISW: В смерти Пригожина было более заинтересовано Минобороны РФ, чем Путин
Мнения

ISW: В смерти Пригожина было более заинтересовано Минобороны РФ, чем Путин

2023/08/28, 09:44