Швейцария присоединилась к реестру ущерба Украине

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Швейцария присоединилась к созданному Советом Европы реестру ущерба Украине, причиненного Украине в результате боевых действий.

Об этом сообщило швейцарское правительство – Федеральный совет.

«На своем заседании 30 августа Федеральный совет принял решение о присоединении Швейцарии к этому реестру ущерба», – говорится в сообщении. Этот шаг «подчеркивает поддержку Швейцарией лиц, затронутых войной, и политического процесса реконструкции Украины», пояснили в Берне. Присоединение Швейцарии к реестру будет в ближайшее время официально оформлено в Совете Европы. В сообщении отмечается, что к реестру «к настоящему времени присоединились 37 стран – членов Совета Европы, а также Канада, США, Япония и Европейский союз».