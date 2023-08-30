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Захарова: Нынешняя ситуация – следствие признания Арменией Карабаха частью Азербайджана (видео)

Захарова: Нынешняя ситуация - следствие признания Арменией Карабаха частью Азербайджана (видео)

Нынешняя ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Карабаха частью территории Азербайджана, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это было зафиксировано по итогам саммита с участием лидеров двух стран под эгидой Европейского союза в октябре 2022 года, в мае 2023 года. Об этом четко говорится в заявление МИД РФ от 15 июля в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Возлагать ответственность в этом контексте на российский миротворческий контингент считаю не уместным, не правильным, не оправданным.

Захарова заявила, что задача миротворческого контингента сейчас заключается в том, чтобы в новых условиях, которые сформировались в результате признания Ереваном и властями Армении принадлежности Карабаха Азербайджану, оказывать на земле все возможное содействие по обеспечению прав и безопасности карабахских армян.

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