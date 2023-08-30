В Армении арестованы офицеры за страх перед азербайджанской армией

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Суд в Армении арестовал двух высокопоставленных офицеров по обвинению в преступном сговоре с целью посеять панику среди личного состава и вынудить солдат отказаться от применения оружия. Речь идет об одном из эпизодов 44-дневной войны 2020 года в Карабахе.

Как сообщает Следственный комитет Армении, заместитель командира одного из армейских корпусов в звании полковника договорился с замкомандира воинской части (подполковником) с целью создать условия, при которых вверенный им в подчинение личный состав откажется применять оружие.

19 октября 2020 г. в штабе воинской части оба высокопоставленных офицера приказали командирам двух подразделений распространять панику в войсках. Командиры подразделений, понимая, что приказ незаконный, отказались его передавать личному составу.

На основании полученных материалов полковнику и подполковнику предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Они арестованы, уголовное дело с обвинительным заключением передано в прокуратуру.