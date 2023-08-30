США передали Азербайджану собак-миноискателей.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства США в Азербайджане.
«Еще шесть собак-миноискателей, представленных финансируемой США НПО «Marshall Legacy», недавно были доставлены в Азербайджан.
Это имеет особое значение, таким образом число собак, предоставленных MLI странам, пострадавшим от мин, достигло 300.
Из предоставленных собак 81 была отправлена только в Азербайджан. Бока, Бьянка, Флекс, Лекс, Стела и Тигр Прайд II вместе с ANAMA приступают к важным делам!»- отмечается в публикации.