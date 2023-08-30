США передали Азербайджану собак-миноискателей

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США передали Азербайджану собак-миноискателей.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства США в Азербайджане.

«Еще шесть собак-миноискателей, представленных финансируемой США НПО «Marshall Legacy», недавно были доставлены в Азербайджан.

Это имеет особое значение, таким образом число собак, предоставленных MLI странам, пострадавшим от мин, достигло 300.

Из предоставленных собак 81 была отправлена только в Азербайджан. Бока, Бьянка, Флекс, Лекс, Стела и Тигр Прайд II вместе с ANAMA приступают к важным делам!»- отмечается в публикации.