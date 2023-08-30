В Кыргызстане решили заблокировать Tik Tok

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Министерство культуры Кыргызстана решило заблокировать Tik Tok и направило обращение об этом в Минцифры.

Отмечается, что «Тик Ток» погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Кроме того, детская психика еще неустойчива, она только формируется и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения.

В этой связи Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики проведен мониторинг контента данной социальной сети, в ходе которого установлено, что со стороны, платформы ограничений доступа к информации причиняющий вред здоровью и развитию детей, а также функции контроля за возрастной категорией при доступе к информации приложении Tik Tok не вводятся.

С учетом многочисленных обращений и на основании проведенного мониторинга Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики приняло решение о прекращении деятельности в распространении сервиса Tik Tok на территории Кыргызстана.

Решение направлено в Министерство цифрового развития страны для дальнейшей реализации в рамках законодательства Кыргызстана.