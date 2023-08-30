Макрон начал… и проиграл

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Президент Франции Эммануэль Макрон переговорил по телефону сначала с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, затем – с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Возможно, самому Макрону казалось, что он сейчас, как рыцарь на белом коне, ворвется на политическую арену Южного Кавказа, перекроит здесь границы и политический баланс, возьмёт красивый реванш за все прежние геополитические пинки, шишки и тумаки…

А на деле свою обещанную «инициативу» Макрон уже проиграл. Если президент Франции собирался устроить демонстративное «давление» на Баку, то должен был понимать: Азербайджан – не та страна, а Ильхам Алиев – не тот лидер, чтобы здесь можно было говорить языком давления. Тем более при нынешнем раскладе, когда Азербайджан бесспорно прав.

Да, Макрону может казаться, что Франция – вершитель судеб мира, но в реальности он представляет страну, которая терпит одну внешнеполитическую неудачу за другой, и ещё сталкивается с тяжелейшим внутренним кризисом. Из «большой игры» на Тихом океане Францию не очень вежливо выпихнули, в её африканском «огороде» хозяйничают другие, в Евросоюзе и НАТО она все чаще оказывается в изоляции.

И самое главное, ставка на Армению не приносит ожидаемых дивидендов. В теоретических построениях все было красиво: использовать традиционные связи с Ереваном и такой козырь, как армянская община Франции, вывести Армению из-под монопольного контроля России, войти через «армянскую дверь» на Южный Кавказ и уже отсюда диктовать условия и Азербайджану, и Ирану, и Турции, и Грузии…

А на деле, во-первых, Армения находится в слишком сильной зависимости от Москвы, чтобы Франции здесь что-то светило. А во-вторых, Макрон со всей своей командой попал в ловушку завышенных армянских ожиданий. Так, перед посольством Франции в Армении состоялась акция протеста с требованиями посодействовать открытию «Лачинского коридора». Кроме того, накануне обидки на Францию высказывал главарь ханкендинских марионеток Араик Арутюнян: «Несмотря ни на что, вопрос дороги должен быть решен. Мы ждали до сегодняшнего дня, мы верили, мы верили в Путина, мы верили в Байдена, мы верили в Макрона и правительство Армении… Но они оставили нас заложниками».

Интересно, конечно, спросить: Париж и так делает всё, чтобы подкрепить свой имидж «больших армян, чем сами армяне» — так чего же еще ждут от Франции в армянской политической тусовке? Но это уже в первую очередь проблемы самого Макрона. Которого не встретят как принца на белом коне даже на площади Франции в Ереване.

Так что единственным результатом всей французской возни на армянском направлении оказываются сорванные отношения с Азербайджаном. Тем самым Азербайджаном, который выиграл войну, является бесспорным политическим и экономическим лидером региона, ценным партнёром Евросоюза, играет роль «ворот» в Центральную Азию, где работает Total, где приобретают «эйрбасы», где ещё недавно запускали свои спутники на французских ракетах и с французского космодрома и куда Франция ещё совсем недавно планировала продать два корвета… всё это сегодня оказалась под очень большим вопросом, и ради чего? Если бы в знаменитой «Игнобелевской» или «Шнобелевской» премии существовала традиция награждения за политические «достижения», Макрон был бы здесь первым кандидатом.

И что теперь делать? Продолжать ломиться в «армянскую дверь», которую по своему усмотрению открывает и закрывает Россия и за который не страна, а форпост? Или совершить «манёвр отчаяния» и попытаться спасти отношения с куда более перспективным Азербайджаном? И как это сделать после обещаний «усилить давление на Баку» и не оказаться при этом в глупом положении? Такое и для тонкого и умного политика было бы непросто, а уж для Макрона…. Словом, правы те, кто считает: труднее всего выбраться из ловушки, которую ты расставил себе сам.

Нурани, обозреватель