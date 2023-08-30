Помощник Алиева Гаджиев: После этого в течение 24 часов будет открыта и Лачинская дорога |
Россия ударила по Киеву ракетами и дронами, есть жертвы (видео) |
Крупнейшая атака дронов на Россию: уничтожены самолеты, нефтебаза и воинская часть (видео) |
Беспилотники нанесли удар по аэропорту Пскова (видео) |
Сабина Алиева развеяла ложь армянской стороны |
ВСУ взяли россиян в ловушку в Бахмуте |
АрмСМИ: Азербайджанцы прошли блокпост РМК и ставят палатки (обновлено, фото, видео) |
Сель смыл автомобили на дороге Хызы-Гилязи (обновлено, видео) |
Алиев озвучил Макрону условия эксплуатации дороги Лачин-Ханкенди |
Главное Мир

Военные объявили о перевороте в Габоне

Военные объявили о перевороте в Габоне

Группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. Сообщается о перестрелке в столице страны Либревиле.

Переворот военные объявили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа. Журналистам пока не получилось получить комментарии от правительства Габона.

До этого сообщалось о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Оппозиция не признала итоги выборов и объявила об их фальсификации.

Военные в Габоне объявили, что границы страны будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Группа военных заявила, что распускает сенат, национальное собрание, конституционный суд.

Теги:
Из этой рубрики
Орбан заявил, что победа Украины над Россией "невозможна"
Мир

Орбан заявил, что победа Украины над Россией «невозможна»

2023/08/30, 10:50
Москва отказалась расследовать крушение самолета Пригожина по международным правилам
Мир

Москва отказалась расследовать крушение самолета Пригожина по международным правилам

2023/08/30, 10:10
Военные объявили о перевороте в Габоне
Мир

Военные объявили о перевороте в Габоне

2023/08/30, 09:23
Французская гумпомощь для карабахских армян выехала из Еревана (видео)
Мир

Французская гумпомощь для карабахских армян выехала из Еревана (видео)

2023/08/30, 09:11
Россия ударила по Киеву ракетами и дронами, есть жертвы (видео)
Мир

Россия ударила по Киеву ракетами и дронами, есть жертвы (видео)

2023/08/30, 09:07
Крупнейшая атака дронов на Россию: уничтожены самолеты, нефтебаза и воинская часть (видео)
Мир

Крупнейшая атака дронов на Россию: уничтожены самолеты, нефтебаза и воинская часть (видео)

2023/08/30, 09:04
TikTok отключил монетизацию для мигранта, сжигавшего Коран в Швеции
Мир

TikTok отключил монетизацию для мигранта, сжигавшего Коран в Швеции

2023/08/30, 00:51
В ООН раскритиковали запрет на ношение абайи в школах Франции
Мир

В ООН раскритиковали запрет на ношение абайи в школах Франции

2023/08/30, 00:45
Украина до конца года намерена начать переговоры о членстве в ЕС
Мир

Украина до конца года намерена начать переговоры о членстве в ЕС

2023/08/30, 00:42