ВСУ взяли россиян в ловушку в Бахмуте

135 Просмотров

Контрнаступление украинских сил под Бахмутом продолжается, а россияне оказались в ловушке. Российские захватчики не могут выйти из Бахмута.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, украинские защитники продвигаются на южном фланге Бахмутского направления.

«Там мы двигаемся по южному флангу. Мы уже и так вышли на много господствующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут», – сказала Маляр.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что вблизи населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка продолжаются ожесточенные бои. Как отметила Маляр, ВСУ на указанном направлении продвигаются, там есть успехи.