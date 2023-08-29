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Лейла Абдуллаева выступила с осуждением антиазербайджанской истерии во Франции

Лейла Абдуллаева выступила с осуждением антиазербайджанской истерии во Франции

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выступила с открытым письмом в связи с проводимой в последнее время во Франции группой политиков, членов парламента, представителей регионов антиазербайджанской кампанией, которая служит дезинформированию французской общественности.

В письме, которое было обнародовано в соцсетях, обращается внимание на попытки этих лиц, позиционирующих себя как «друзей» Армении, очернить Азербайджан под влиянием армянской диаспоры во Франции, и на выдвинутые против страны совершенно необоснованные обвинения в якобы создании «гуманитарного кризиса».

Отмечается, что, по словам известного французского философа Жан-Жака Руссо, «реальность имеет границы, а мир грез не знает границ», и подчеркивается, что границы реальности в регионе определяются международным правом, а согласно международному праву, Карабах является суверенной территорией Азербайджана.

В письме говорится о том, что Азербайджан освободил свои территории от 30-летней армянской оккупации и в целях ликвидации последствий беспрецедентных разрушений там проводит восстановительные работы, а также о том, что Азербайджан является инициатором процесса нормализации отношений с Арменией, о текущей ситуации на Лачинской дороге, о том, что в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года были приняты меры по обеспечению безопасности на всем протяжении дороги, в том числе о деятельности пограничного пропускного пункта, о том, что предложенная для использования в гуманитарных целях дорога Агдам-Ханкенди была заблокирована армянскими сепаратистами.

Подчеркивается, что заявления французских представителей, воодушевляющие армянских сепаратистов, расцениваются как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, что является нарушением международного права.

Отмечается, что армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, рассматриваются как граждане страны и они смогут пользоваться правами, предоставленными всем гражданам Конституцией страны. В письме также подчеркивается, что цель данного обращения в том, чтобы эта группа французских политиков высказывалась за мир, примирение, реинтеграцию и нормализацию отношений на основе принципов международного права.

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