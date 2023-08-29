Сель смыл автомобили на дороге Хызы-Гилязи (обновлено, видео) |
Армяне накинулись на росмиротворцев и вынудили их отступить (обновлено, фото, видео) |
Алиев озвучил Макрону условия эксплуатации дороги Лачин-Ханкенди |
Лейла Абдуллаева выступила с осуждением антиазербайджанской истерии во Франции |
Украина примет на вооружение до 200 тысяч боевых беспилотников |
«Ракеты, снаряды, Javelin и многое другое». США объявили о новом пакете военной помощи Украине |
Армения потерпела очередное фиаско в Евросуде по делу Вагифа Хачатуряна |
Катастрофические последствия разгула стихии в Геранбойском районе (фото) |
Ханкендинские сепаратисты продолжают показательные стенания по поводу «блокады» и «дефицита хлеба» |
Главное Политика

Алиев озвучил Макрону условия эксплуатации дороги Лачин-Ханкенди

Алиев озвучил Макрону условия эксплуатации дороги Лачин-Ханкенди

29 августа президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В ходе телефонного разговора были обсуждены ситуация в регионе, вопрос открытия дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

Глава нашего государства заявил, что Арменией и пресловутым режимом, созданным и поддерживаемым ею в Карабахском регионе Азербайджана, целенаправленно создаются искусственные препятствия использованию дороги Агдам-Ханкенди, и это используется с целью политической манипуляции.

Президент Азербайджана отметил, что Армения и пресловутый режим отказались от достигнутой предварительной договоренности о перевозке грузов по дороге Агдам-Ханкенди при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, руководство Армении без согласования с азербайджанской стороной доставило в направлении государственной границы грузы, как оно утверждает, гуманитарного назначения, целью чего является политическая спекуляция.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан пригласил представителей армянского населения Карабаха в столицу Баку и другие города Азербайджана для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказались и от этого, целенаправленно стремясь преподнести ситуацию якобы как носящую характер гуманитарной напряженности. Президент Ильхам Алиев отметил, что после открытия дороги Агдам-Ханкенди может быть использована дорога Лачин-Ханкенди с соблюдением правил таможенного и пограничного режима Азербайджана.

В то же время президент Ильхам Алиев сообщил, что сегодня по линии Азербайджанского общества Красного полумесяца отправилась колонна автомобилей для доставки на эту территорию продовольственных грузов.

Президент Эмманюэль Макрон отметил, что Франция со своей стороны также готова внести вклад в стабилизацию ситуации и устранение сложившейся напряженности, предложил продолжить контакты между соответствующими структурами Франции и Азербайджана.

Теги:
Из этой рубрики
Алиев озвучил Макрону условия эксплуатации дороги Лачин-Ханкенди
Политика

Алиев озвучил Макрону условия эксплуатации дороги Лачин-Ханкенди

2023/08/29, 22:19
Лейла Абдуллаева выступила с осуждением антиазербайджанской истерии во Франции
Политика

Лейла Абдуллаева выступила с осуждением антиазербайджанской истерии во Франции

2023/08/29, 21:55
ОЗА напомнила о геноциде, совершенном Францией в Алжире
Политика

ОЗА напомнила о геноциде, совершенном Францией в Алжире

2023/08/29, 18:14
МИД ответил на высказывания Катрин Колонны
Политика

МИД ответил на высказывания Катрин Колонны

2023/08/29, 16:53
В России снова выразили недовольство Арменией: "Не очень хороший знак"
Политика

В России снова выразили недовольство Арменией: «Не очень хороший знак»

2023/08/29, 16:22
Пашинян и Макрон обсудили Карабах
Политика

Пашинян и Макрон обсудили Карабах

2023/08/29, 15:21
Ильхам Алиев назначил новых послов в Китай, Ирак и Туркменистан
Политика

Ильхам Алиев назначил новых послов в Китай, Ирак и Туркменистан

2023/08/29, 13:35
Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным до начала сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Политика

Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным до начала сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

2023/08/29, 09:25
Гаджизаде обвинил Армению в искажении региональных реалий
Политика

Гаджизаде обвинил Армению в искажении региональных реалий

2023/08/29, 00:48