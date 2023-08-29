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«Вслед за Пригожиным». Экс-депутат Госдумы допустил «исчезновение» Кадырова

"Вслед за Пригожиным". Экс-депутат Госдумы допустил "исчезновение" Кадырова

После гибели основателя признанной в мире преступной организацией российской ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вскоре может исчезнуть еще один влиятельный военный лидер страны-агрессора РФ – глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом 29 августа написал Bild со ссылкой на российского оппозиционного политика, бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова.

По его мнению, внимание российского силового аппарата теперь будет направлено против других влиятельных личностей, которые угрожают его существованию.

Bild отмечает, что Кадыров долгое время считался союзником Пригожина и поддерживал его в конфликте против российского минобороны.

Гудков выразил уверенность, что «с Кадыровым тоже будет конфликт», поскольку он – «один из самых больших противников российской государственности».

В частности, у главы Чечни «есть своя армия, которая хорошо подготовлена», также он «имеет большое влияние за пределами аппарата безопасности», подчеркнул оппозиционер.

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