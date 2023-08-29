МИД ответил на высказывания Катрин Колонны

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Азербайджанская Республика в рамках национального законодательства предпринимает усилия по реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армянских жителей в политическую, социальную и экономическую сферы нашей страны.

Об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в ответ на высказывания, озвученные министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной во время выступления на конференции послов.

По его словам, абсолютно неправильно препятствовать этим усилиям и заявлять о том, что якобы проводится политика по изгнанию армянских жителей из региона.

Заявления министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны, демонстрирующие одностороннюю проармянскую позицию и не служащие миру и стабильности в регионе, являются неприемлемыми.

«Азербайджанская Республика в рамках национального законодательства предпринимает усилия по реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армянских жителей в политическую, социальную и экономическую сферы нашей страны и абсолютно неправильно препятствовать этим усилиям и заявлять о том, что якобы проводится политика по изгнанию армянских жителей из региона. Еще раз призываем французскую сторону положить конец подобным подстрекательским и провокационным высказываниям», – отметил он.