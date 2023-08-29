Россия отправила самолет на ремонт в Иран и не может его вернуть

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» ремонтирует свой самолет Airbus A330 в Иране. Но воздушное судно не вернется в небо, как было запланировано.

Самолет «застрял» в Иране, срок его возвращения перенесли на полгода, сообщает avianews.com.

Самолет был доставлен в Тегеран 5 апреля 2023 года для тяжелого технического обслуживания C-check. Этот тип обслуживания самолетов обычно проходит раз в несколько лет.

По данным профильного телеграмм-канала, самолет не будет возвращен в сентябре 2023 года, как планировалось, а дату сместили на март 2024 года.

Недавно гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что в компании не довольны сроками выполнения работ.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» больше не может обслуживать самолеты американского производства Boeing и европейского производства Airbus в официальных сервисных центрах из-за наложенных санкций.

В связи с этим впервые в истории решили отправить самолет в Иран. Эта страна находится под западными санкциями десятки лет, и там научились ремонтировать самолеты собственными силами.