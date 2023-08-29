В России снова выразили недовольство Арменией: «Не очень хороший знак»

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Отказ армянских властей впустить в республику главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова является «не очень хорошим знаком». Об этом заявил ТАСС руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

«Я могу это прокомментировать в том смысле, что это не очень хороший знак. Знак не очень хороший не в отношении биографии нашего бывшего коллеги, который возглавлял наш культурный центр еще до моего прихода в Россотрудничество, а не очень хороший знак, об этом наш МИД уже делал заявление, в том, что касается политики участия элит Армении в отношении России», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Примаков отметил, что это никак не сказалось на работе Россотрудничества в Армении. По его словам, деятельность представительства в республике является успешной. «На работе нашего агентства это никак не сказалось, мы работаем, там работают курсы, происходит набор студентов на обучение в Российской Федерации, проводятся фестивали, концерты. Недавно прошел очень успешно футбольный турнир для детских команд по разным городам Армении, дети были в восторге. Наше представительство в Армении я считаю одним из успешных», – заключил руководитель Россотрудничества.