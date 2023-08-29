Париж провоцирует разрыв дипотношений с Баку

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Катрин Колонна, глава французского МИДа, на ежегодной конференции послов республики заявила: Париж мобилизует усилия, чтобы создать условия для справедливого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Это позволит провести делимитацию границ между двумя странами и даст возможность «народу Нагорного Карабаха» жить на родине при уважении его прав, культуры и истории. А затем с металлом в голосе добавила: «Стратегия удушения, направленная на то, чтобы спровоцировать массовый исход армян из Нагорного Карабаха, незаконна, как уже установил Международный суд, и аморальна».

Прежде всего, напомним госпоже Колонна: никакого «народа Нагорного Карабаха» не существует. Есть Карабахский экономический регион Азербайджана, и есть азербайджанская и армянская общины этого региона. И если госпожу министра так волнуют права, культура и история Карабаха, то куда честнее и логичнее было бы высказаться по поводу учинённого армянскими оккупантами урбицида, этнических чисток и уничтожение азербайджанского культурного наследия. Но на это у официального Парижа не хватает не будем уточнять чего именно.

И если Парижу очень хочется «мобилизовать усилия для достижения справедливого и прочного мира», то самый лучший способ – это, используя свое влияние, довести до сведения своих армянских друзей, что признанные границы и международное право никто не отменял. Что же касается «стратегии удушения»… Воздержимся от советов повнимательнее прочитать решение международного суда. Не станем даже интересоваться, в курсе ли мадам министр относительно договорённостей о Зангезурском коридоре и когда в последний раз власти Франции напоминали Армении о её обязательствах этой сфере. Просто спросим: уверена ли мадам Колонна, что именно Франция со своей исламофобией, с подавлением национального движения Корсике, с вопиющими проявлениями неоколониализма имеет моральное право читать мораль кому-либо, а тем более Азербайджану? Может, для начала ей посмотреться в зеркало и изучить собственную историю?

Отдел политики Minval.az