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Япония построит школы в Азербайджане

Япония построит школы в Азербайджане

Япония построит школы в поселке Ени Ходжавенд и Нефтчале.

В рамках грантового проекта правительства Японии «Корни трав и безопасность человека» готовится реализация проектов ремонта школы поселка Ени Ходжавенд, строительств дополнительного здания школы в Ходжавендском районе и в селе Гырмызыкенд Нефтчалинского района, передает Report.

В рамках Ходжавендского проекта выделено 91 297 долларов США (154 293 манатов) на строительство здания на 6 классов с санитарным узлом и обеспечение газовым отоплением существующего здания школы.

В рамках Нефтчалинского проекта выделено 90 513 долларов США (152 968 манатов) на строительство дополнительного школьного здания на 7 классов с санитарным узлом и складским помещением.

До сих пор общее количество проектов, реализованных в рамках указанной программы в Азербайджанской Республике, составляет 285, а общая сумма гранта превысила 24 070 000 долларов США (около 40 680 000 манатов).

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