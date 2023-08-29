В ожидании очередного пропагандистского пшика

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Неугомонный Рубен Варданян не устает удивлять и будоражить публику. Он оказался прекрасным пропагандистом-шоумейкером, любящим произносить до слез пронзительные монологи, но никчемным политиком. Он до сих пор не понял, что «власть» в Карабахе – это не этакое воинство благородных рыцарей – потомков Тиграна Великого и Ашота Железного, а сборище схожее с теми, которые грызутся в банке со скорпионами. Там его покусали и выплюнули, несмотря на высокое покровительство Москвы.

Но он не сдается и постоянно придумывает что-то новое и яркое – чтобы видели подальше и говорили погромче.

Накануне он заявил: скоро приедет принц Лихтенштейнский Михаэль, привезет еду и спасет «120 тыс.» карабахцев, среди которых «30 тыс. детей» (каждый четвертый!!!), «находящихся на грани уничтожения».

Принц должен привезти гумпомощь, но не по дороге через Лачинский ППП, так как он закрыт для въезда со стороны Армении бессердечными азербайджанцами, а по воздуху – просто, как Варданян предполагает, из Еревана вылетит самолет и приземлится … пункт приземления он не уточняет, но, можно предположить, что это может быть только аэропорт в Ходжалы – единственный на территории временного контроля РМК.

Принц собирается лететь не один. Якобы в этом самолете полетят еще какие-то обобщенно-анонимные «другие мировые лидеры, нынешние и бывшие руководители государств». Эта обобщение, такое красивое и впечатляющее, – очевидное детище мистификатора Варданяна.

Поставку предполагает организовать инвест-компания Impact Investing Solutions, почти такая же, как инвест-компания «Тройка-диалог», которой владел сам Варданян, пока не посвятил себя высокому делу спасению армянства. Глава Impact Investing Solutions – соучредитель «Гуманитарной инициативы «Аврора», организации, опять же принадлежащей Варданяну. «Аврора» была создана от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям», – так говорится в вводных словах о компании, которая, судя по ее активности, призвана помогать армянам. Она и является исполнителем акции.

За акцией ничего не стоит, кроме пропагандистского шума, и Варданян это отлично знает. Потому что никакая авиакомпания не имеет права пролета в иностранном воздушном пространстве без разрешения его властей, потому что в противном случае:

а) она получит «черную метку» от Международной организации гражданской авиации (ICAO) – и для ее самолетов будут закрыты все аэропорты тех стран, которые являются членами ICAO, а это практически весь мир. Подобное случилось лет 10 назад, когда армяне построили аэропорт в Ходжалы и решительно собирались летать туда из Еревана. Серж Саргсян тогда громко трубил, что первым рейсом он сам полетит – мол, пусть попробуют сбить меня. Но все ограничилось громкими и бравыми заявлениями – никто никуда не полетел и тихо остался дома;

б) как мы знаем, аэропорт Ходжалы в настоящее время находится под контролем РМК, который оборудовал рядом с ним свою базу. И у меня возникают сомнения, что в складывающейся геополитической ситуации Москва разрешит использовать его западным акторам, давая им повод завоевать сердца «голодающих» армян, и вызвать решительную реакцию Баку, которая незамедлительно последует.

Так что будем ожидать финального пшика этой пиар-кампании.

А тем временем Азербайджанское общество Красного полумесяца подготовило к отправке в Ханкенди колонну гуманитарной помощи – 40 тонн мучных изделий. Ее, конечно же, не пустят, и задержат на дороге Агдам-Ханкенди, которую сепаратистские власти для убедительности завалили бетонными блоками. Вспоминаются события почти 35-летней давности, когда Азербайджан направил помощь пострадавшим от землетрясения в Армении. На границе Азербайджанской и Армянской ССР колонну армяне не пропускали несколько дней, ссылаясь на какие-то карантинные ограничения, в то время как другие армяне умирали под обломками, а донорскую кровь вылили.

Впрочем, результат акции с гумпомощью из Азербайджана уже предрешен, и «пресс-секретарь республики» Л.Аванесян уже сказала, что «договоренностей не было» (как будто надо было спрашивать разрешения), а потому «этот шаг направлен на углубление существующих проблем». Потрясающая логика, которая, впрочем, очевидно демонстрирует, кто является организатором пропагандистской самоблокады. Из слов Аванесян следует, что продукты им не нужны, а если и нужны, то получать ее они будут только через Лачин.

Я бы направил колонну с гумпомощью раньше, чтобы с обеих въездов в ЗВК РМК в Азербайджане симметрично стояли две колонны с продуктами – из Еревана и из Баку, чтобы было еще более очевидным насколько жестока «блокада» и как «голодны» жители зоны, если продукты им не нужны. Но лучше поздно, чем никогда.

Эльдар Гинесли