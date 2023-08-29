Айк Нагапетян: Азербайджанцы никого не похищали, это осквернение государственного атрибута

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По моим сведениям, на данный момент в Азербайджане находятся четыре человека. Их не похищали, давайте называть вещи своими именами. Об этом в интервью газете «Грапарак» заявил армянский военный эксперт Айк Нагапетян.

«Не надо дезинформировать. Начнут писать, что это произошло в присутствии российских миротворцев, как представляется сейчас, да? Азербайджанцы задержали троих молодых людей, причем, есть видео. Это студенты, футболисты из Ходжалинского района, которые перед выходом на матч вытирали ноги об азербайджанский флаг на земле. Это осквернение государственного атрибута, что является уголовным преступлением в любой стране», – сказал А.Нагапетян.