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В Нахчыване резко подешевела мука

В Нахчыване резко подешевела мука

За счет увеличения объемов производства зерна в Нахчыванской Автономной Республике существенно снизились цены на муку.

Об этом сообщил исполнительный директор ведущего предприятия по переработке зерна Джанмамед Джанмамедов, передает Report.

По его словам, в настоящее время 50-килограммовый мешок муки предлагается за 27 манатов, что на 10 манатов, или на 27% меньше предыдущей цены.

«В этом году предприятие получило от местных производителей 5 266 тонн пшеницы, тогда как за последние 3 года эта цифра составила около 2 700 тонн. За последние 20 дней было продано около 270 тонн муки», – отметил он.

Ожидается, что снижение цен на муку в Нахчыване отразится и на стоимости хлеба.

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