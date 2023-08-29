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Главное Общество

В Шувалане обнаружена граната (фото)

В Шувалане обнаружена граната (фото)

На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке Шувалан Хазарского района города Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия была незамедлительно направлена оперативная группа саперов Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что боеприпас, обнаруженный при осмотре места происшествия, представляет собой ручную гранату Ф-1, годную для боевого применения.

Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы саперов Службы спасения особого риска.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.

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