Сильный ход Баку: сепаратисты в цугцванге

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Азербайджанское Общество Красного Полумесяца (АОКП) отправило в зону временного размещения РМК партию гуманитарной помощи – две фуры муки. Проследовать они должны по дороге Агдам – Ханкенди.

Со стороны Азербайджана это, безусловно, сильный ход. АОКП несколько дней назад заявило о готовности обеспечить отправку гуманитарных грузов в зону временного размещения РМК. И вот теперь подкрепляет свои слова делом. Более того, Азербайджан открыто, на глазах у всех, задействует для отправки гуманитарных грузов дорогу Агдам– Ханкенди. Ту самую, о которой сепаратисты не желали слышать. Причём происходит всё на следующее утро после очередного дешёвого балагана на главной площади Ханкенди, где вожак местных сепаратистов Араик Арутюнян вдохновенно лгал о «смертях от недоедания», «голоде», «гуманитарной катастрофе».

И вот теперь на фоне этой образцово-показательной истерики Азербайджан в лице АОКП отправляет в Карабах партию муки. И как поведут себя сепаратисты?

Официальной реакции пока что не последовало – ни от властей Армении, где министр иностранных дел Арарат Мирзоян на Бледском форуме в Словении продолжает озвучивать затрепанные штампы, ни от сепаратистов, которых, похоже, акция АОКП застала врасплох.

Визжать о «смертях от недоедания» и отказываться от присланной из Азербайджана муки одновременно вряд ли получится. Такого мировая общественность не «проглотит». Принять гуманитарную помощь? Тогда обнуляются все вопли об «этнических чистках», «угрозе геноцида» и т.д. Наконец что-то выжала из себя Лусине Аракелян, пресс-секретарь Араика Арутюняна. Сия НЕуважаемая мадам умудрилась заявить: «Вопрос перезапуска «Кашатагского» (кавычки наши — Ред.) (Лачинского) коридора при сложившемся режиме был и остается приоритетным, и любой диалог с азербайджанской стороной должен вестись в первую очередь по этому вопросу. Коридор должен функционировать свободно и бесперебойно для двустороннего движения как людей, так и товаров и транспортных средств. Если власти Азербайджана действительно заинтересованы в ликвидации самой страшной гуманитарной катастрофы народа «Арцаха» и прекращении геноцида, то им следует не разыгрывать ложную филантропию, а просто не запрещать восстановление поставок в «Арцах» через Лачинский коридор».

Но ещё раньше «разошлись» разнообразные тг-помойки. Одна назвала происходящее «клоунадой». Другая советует: «Муку передать «арцахцам», фуры конфисковать в пользу «государства». А азеров задержать, <нецензурно> и обменять на наших детей, которых задержали сволочи». Продемонстрировав тем самым «во всей красе» террористический менталитет. Есть и обещание, что фуры с мукой застрянут в Агдаме.

Впрочем, нынешняя растерянность армянской пропагандистская машины вполне объяснима. С самого начала вопли о «гуманитарной катастрофе» использовались исключительно как пиар для другой задачи — вернуть режим «проходного двора» на Лачинской дороге. Чтобы по ней можно было возить в Ханкенди не муку и гречку, а мины, боеприпасы и призывников для ротации.

Другой вопрос, что объявить об этом вслух у армянских пропагандистов не получается по вполне понятным причинам. Вот и приходится им нести у микрофонов откровенную чушь. Отправка АОКП гуманитарной помощи в Карабах продемонстрировала это со всей определённостью.

Нурани, обозреватель